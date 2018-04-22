Барселона виграла Кубок Іспанії

Барселона стала переможцем Кубка Іспанії сезону 2017/2018.

У фіналі каталонці на своєму полі не залишили шансів Севільї - 5:0.

Відзначимо, що ця перемога в Кубку стала 30-ю для гранатових.

Як відомо, Барселона виграла у Валенсії в півфіналі Кубку Іспанії.

Кубок Іспанії

Фінал

21 квітня

Севілья – Барселона 0:5 (0:3, 0:2)

Голи: 0:1 – 14 Суарес, 0:2 – 31 Мессі, 0:3 – 40 Суарес, 0:4 – 52 Іньєста, 0:5 – 69, пенальті Коутіньо