СПОРТИВНІ БАТЛИ
Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью?
63 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.04.2018 00:19
Барселона виграла Кубок Іспанії
Барселона стала переможцем Кубка Іспанії сезону 2017/2018.
У фіналі каталонці на своєму полі не залишили шансів Севільї - 5:0.
Відзначимо, що ця перемога в Кубку стала 30-ю для гранатових.
Як відомо, Барселона виграла у Валенсії в півфіналі Кубку Іспанії.
Кубок Іспанії
Фінал
21 квітня
Севілья – Барселона 0:5 (0:3, 0:2)
Голи: 0:1 – 14 Суарес, 0:2 – 31 Мессі, 0:3 – 40 Суарес, 0:4 – 52 Іньєста, 0:5 – 69, пенальті Коутіньо
30— FC Barcelona (@FCBarcelona) 21 квітня 2018 р.
TIMES
WINNERS!!!
🔵🔴 #Copa30 pic.twitter.com/S7faU5Fb3u
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
21.04.2018
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій