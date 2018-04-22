Динамо цікавиться захисником лідера першості Аргентини

Фабрісіо Анджілері (праворуч)

Київське Динамо проявляє інтерес до лівого захисника аргентинського Годой Круса Фабрісіо Анджілері.

Про це повідомив журналіст місцевого видання TyC Sports Сесар Мерло.

За його інформацією на наступному тижні представники гравця та київського клубу проведуть зустріч. Деталі можливої угоди поки не розголошуються, проте відомо, що портал Transfermarkt оціную Анджілера у 800 тисяч євро.

Зазначимо, що на сьогоднішній день Годой Крус йде другим у першості Аргентини.

24-річний футболіст є вихованцем академії Годой Круса, у нинішньому сезоні він провів 19 ігор, відзначившись у них 4 гольовими передачами.

Цікаво, що раніше співробітництво із Динамо розпочав селекціонер-менеджер Євген Красніков, який відомий своїми контактами в Аргентині. Проте, чи пов'язана інформація про інтерес киян до Анджілері із Красніковим, поки не повідомляється.

Нагадаємо, у Динамо на позиції лівого захисника грає хорват Йосип Піварич.