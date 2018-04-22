Зоря - Маріуполь: де дивитися матч 28-го туру Прем'єр-ліги

22 квітня відбудеться матч 28-го туру УПЛ між луганською Зорею та Маріуполем.

Зоря займає четверту сходинку у турнірній таблиці, маючи в активі 37 очок, тоді як у Маріуполя - на один пункт менше.

Гра між командами розпочнеться о 14:00 у Запоріжжі.

Пряму трансляцію можна подивитися на каналі 2+2.

Також 22 квітня відбудеться гра між Вересом та Динамо.

Напередодні Шахтар здолав Ворсклу у матчі 28-го туру УПЛ.