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110 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.04.2018 11:43
Зоря - Маріуполь: де дивитися матч 28-го туру Прем'єр-ліги
22 квітня відбудеться матч 28-го туру УПЛ між луганською Зорею та Маріуполем.
Зоря займає четверту сходинку у турнірній таблиці, маючи в активі 37 очок, тоді як у Маріуполя - на один пункт менше.
Гра між командами розпочнеться о 14:00 у Запоріжжі.
Пряму трансляцію можна подивитися на каналі 2+2.
Також 22 квітня відбудеться гра між Вересом та Динамо.
Напередодні Шахтар здолав Ворсклу у матчі 28-го туру УПЛ.
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