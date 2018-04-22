Відомий український тренер у наступному сезоні продовжить працювати в Азербайджані

Юрій Максимов

Відомий український спеціаліст Юрій Максимов скоріше за все залишиться біля керма азербайджанської Кешли.

Про те, що найближчим часом тренер розпочне переговори щодо нового контракту, він розповів в інтерв'ю місцевим ЗМІ.

"До кінця свого контракту я тут. Після цього будуть переговори з керівництвом клубу. У багатьох футболістів також закінчуються контракти, але я кажу їм, щоб вони виходили на поле і показували себе з кращого боку, адже це також допомагає звернути увагу інших клубів до себе", - цитує Максимова СпортАрена.

Нагадаємо, Максимов прийшов у Кешлу у грудні 2017, підписавши піврічний контракт. Під його керівництвом команда вийшла у фінал Кубку Азербайджану.

Раніше повідомлялося, що Максимов вдарив футболіста із команди суперника під час півфінального матчу.

Згодом він пояснив, навіщо влаштував бійку на полі.