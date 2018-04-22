Відомий український тренер у наступному сезоні продовжить працювати в Азербайджані
|Юрій Максимов
Відомий український спеціаліст Юрій Максимов скоріше за все залишиться біля керма азербайджанської Кешли.
Про те, що найближчим часом тренер розпочне переговори щодо нового контракту, він розповів в інтерв'ю місцевим ЗМІ.
"До кінця свого контракту я тут. Після цього будуть переговори з керівництвом клубу. У багатьох футболістів також закінчуються контракти, але я кажу їм, щоб вони виходили на поле і показували себе з кращого боку, адже це також допомагає звернути увагу інших клубів до себе", - цитує Максимова СпортАрена.
Нагадаємо, Максимов прийшов у Кешлу у грудні 2017, підписавши піврічний контракт. Під його керівництвом команда вийшла у фінал Кубку Азербайджану.
Раніше повідомлялося, що Максимов вдарив футболіста із команди суперника під час півфінального матчу.
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