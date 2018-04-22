Епопея із головним тренером Челсі: названо ще декількох кандидатів на місце Конте

Еусебіо ді Франческо/ФК Шахтар

У англійській пресі продовжують називати імена спеціалістів, які можуть у наступному сезоні очолити Челсі.

Так, за даними The Telegraph, очолити пенсіонерів у наступному сезоні замість Антоніо Конте може його співвітчизник Еусебіо ді Франческо, який наразі тренує Рому.

Також претендують на пост керманича Челсі і Юліан Нагельсманн із Гоффенгайма та Давід Вагнер із Гаддерсфілда.

Раніше повідомлялося, що Конте у Челсі може замінити Маурісіо Саррі.