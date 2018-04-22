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209 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.04.2018 13:22
Епопея із головним тренером Челсі: названо ще декількох кандидатів на місце Конте
|Еусебіо ді Франческо/ФК Шахтар
У англійській пресі продовжують називати імена спеціалістів, які можуть у наступному сезоні очолити Челсі.
Так, за даними The Telegraph, очолити пенсіонерів у наступному сезоні замість Антоніо Конте може його співвітчизник Еусебіо ді Франческо, який наразі тренує Рому.
Також претендують на пост керманича Челсі і Юліан Нагельсманн із Гоффенгайма та Давід Вагнер із Гаддерсфілда.
Раніше повідомлялося, що Конте у Челсі може замінити Маурісіо Саррі.
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