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2173 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.04.2018 13:43
Олімпік спробує зупинити Карпати, Зоря приймає Маріуполь. Матчі 28-го туру УПЛ
22 квітня відбудуться матчі 28-го туру чемпіонату УПЛ.
Так, у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського донецький Олімпік прийматиме Карпати, у яких в активі серії із трьох перемог поспіль.
У Запоріжжі луганська Зоря гратиме із Маріуполем.
Чемпіонат Прем'єр-ліги-2017/18
28-й тур
22 квітня
Зоря - Маріуполь - 14:00.
Олімпік - Карпати - 14:00.
Нагадаємо, напередодні Шахтар переграв Ворсклу у 28-му турі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій