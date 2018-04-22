Олімпік спробує зупинити Карпати, Зоря приймає Маріуполь. Матчі 28-го туру УПЛ

22 квітня відбудуться матчі 28-го туру чемпіонату УПЛ.

Так, у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського донецький Олімпік прийматиме Карпати, у яких в активі серії із трьох перемог поспіль.

У Запоріжжі луганська Зоря гратиме із Маріуполем.

Чемпіонат Прем'єр-ліги-2017/18

28-й тур

22 квітня

Зоря - Маріуполь - 14:00.

Олімпік - Карпати - 14:00.

Нагадаємо, напередодні Шахтар переграв Ворсклу у 28-му турі.