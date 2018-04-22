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72 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.04.2018 14:25
Арсенал - Жемчужина, Інгулець - Волинь: відео онлайн-трансляції матчів лідерів Першої ліги
22 квітня відбудуться матчі 29-го туру чемпіонату Першої ліги.
Так, лідер Арсенал-Київ прийматиме одеську Жемчужину, а третя команда першості Інгулець із Петрового - луцьку Волинь.
Прямі трансляції матчів можна подивитися на Чемпіоні.
Кияни та одесити розпочнуть свій матч о 16:00.
Тоді як Інгулець та Волинь вийдуть на поле о 18:00.
Раніше повідомлялося, що нападник Арсенала Максим Фещук отримав жорстке покарання від КДК ФФУ.
Нагадаємо, у 27-му турі Інгулець розгромив Колос.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій