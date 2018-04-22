Арсенал - Жемчужина, Інгулець - Волинь: відео онлайн-трансляції матчів лідерів Першої ліги

22 квітня відбудуться матчі 29-го туру чемпіонату Першої ліги.

Так, лідер Арсенал-Київ прийматиме одеську Жемчужину, а третя команда першості Інгулець із Петрового - луцьку Волинь.

Прямі трансляції матчів можна подивитися на Чемпіоні.

Кияни та одесити розпочнуть свій матч о 16:00.

Тоді як Інгулець та Волинь вийдуть на поле о 18:00.

Раніше повідомлялося, що нападник Арсенала Максим Фещук отримав жорстке покарання від КДК ФФУ.

Нагадаємо, у 27-му турі Інгулець розгромив Колос.