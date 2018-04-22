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37 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.04.2018 15:06
Жирона вдома поступилася Еспаньолу. Матчі 34-го туру чемпіонату Іспанії
У 34-му турі іспанської Ла Ліги Еспаньол на виїзді впевнено переміг Жирону (0:2).
Дублем відзначився Херард Морено.
Тим самим команда з Барселони перервала свою серію без перемог, яка складала 5 матчів, при 4-х поразках.
Нагадаємо, що напередодні Валенсія втратила очки в Віго.
Чемпіонат Іспанії
34-й тур
22 квітня
Жирона - Еспаньол 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 43 Морено, 0:2 - 55 Морено
FINAL #GironaEspanyol 0-2— LaLiga (@LaLiga) 22 апреля 2018 г.
¡Dos goles de @GerardMoreno9 le dan la victoria al @RCDEspanyol tras cinco partidos sin ganar! ⚡#LaLigaSantander pic.twitter.com/0EyFZ26kNR
Малага - Реал Сосьєдад 17:15
Лас-Пальмас - Алавес 19:30
Атлетико - Бетис 21:45
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