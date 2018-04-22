Жирона вдома поступилася Еспаньолу. Матчі 34-го туру чемпіонату Іспанії

У 34-му турі іспанської Ла Ліги Еспаньол на виїзді впевнено переміг Жирону (0:2).

Дублем відзначився Херард Морено.

Тим самим команда з Барселони перервала свою серію без перемог, яка складала 5 матчів, при 4-х поразках.

Нагадаємо, що напередодні Валенсія втратила очки в Віго.

Чемпіонат Іспанії

34-й тур

22 квітня

Жирона - Еспаньол 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 43 Морено, 0:2 - 55 Морено

Малага - Реал Сосьєдад 17:15

Лас-Пальмас - Алавес 19:30

Атлетико - Бетис 21:45

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