Суднобудівник зазнав 9-ї поразки поспіль, поступившись вдома Таврії. Матчі 26-го туру Другої ліги

У 26-му турі групи Б Другої української ліги Суднобудівник зазнав ніщивної поразки від Таврії (0:4).

Зазначимо, що ця поразка стала 9-ю поспіль для футболістів Миколаєва.

В той самий час футболісти Таврії продовжили безпрограшну серію до 8-ми матчів.

Нагадаємо, що напередодні Прикарпаття перемогло Львів.

Чемпіонат України

Друга ліга

26-й тур

22 квітня

Група Б

Суднобудівник - Таврія 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Кушнір, 0:2 - 66 Воронченко, 0:3 - 70, пенальті Куксенко, 0:4 - 80 Жиганов