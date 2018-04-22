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89 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.04.2018 15:15
Суднобудівник зазнав 9-ї поразки поспіль, поступившись вдома Таврії. Матчі 26-го туру Другої ліги
У 26-му турі групи Б Другої української ліги Суднобудівник зазнав ніщивної поразки від Таврії (0:4).
Зазначимо, що ця поразка стала 9-ю поспіль для футболістів Миколаєва.
В той самий час футболісти Таврії продовжили безпрограшну серію до 8-ми матчів.
Нагадаємо, що напередодні Прикарпаття перемогло Львів.
Чемпіонат України
Друга ліга
26-й тур
22 квітня
Група Б
Суднобудівник - Таврія 0:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 45 Кушнір, 0:2 - 66 Воронченко, 0:3 - 70, пенальті Куксенко, 0:4 - 80 Жиганов
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