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17 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.04.2018 15:47
Кальярі та Болонья сильнішого не виявили. Матчі 34-го туру чемпіонату Італії
У першому матчі ігрового дня 34-го туру Серії А Кальярі та Болонья зіграли внічию 0:0.
Безгольова гра запам'яталася великою кількістю жовтих карток.
Головний арбітр гри Даніелє Довері показав аж 8 гірчичників гравцям обох команд.
Нагадаємо, що напередодні Мілан несподівано поступився Беневенто.
Чемпіонат Італії
34-й тур
22 квітня
Кальярі - Болонья 0:0
Arriva il fischio finale: pareggio ed un punto a testa per @CagliariCalcio e @BfcOfficialPage! #CagliariBologna termina 0-0! #SerieATIM pic.twitter.com/Y7FD4lgrmT— Serie A TIM (@SerieA_TIM) 22 апреля 2018 г.
Аталанта - Торіно 16:00
К'єво - Інтер 16:00
Лаціо - Сампдорія 16:00
Удінезе - Кротоне 16:00
Ювентус - Наполі 21:45
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