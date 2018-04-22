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22.04.2018  16:05

Зоря виявилися сильнішою за Маріуполь, Карпати здобули 4-ту перемогу поспіль. Матчі 28-го туру чемпіонату України


У 28-му турі української Прем'єр-ліги Зоря в Запоріжжі здобула вольову перемогу над Маріуполем - 3:1.

Азовці вели у рахунку після першого тайму завдяки голу Мішньова (30).

Але по перерві футболісти Зорі змогли забити 3 голи і здобути впевнену перемогу.

Голами за луганців відзначилися Юрі (67), Гордієнко (76) та Громов (90+3).

Додамо, що на 80-й хвилині було вилучено гравця Маріуполя Кірюханцева

У іншому матчі Олімпік поступився Карпатам - 0:2.

Гол та асист на рахунку Карраскаля.

До того ж Карпати (Швед) не реалізували пенальті.

Зазначимо, що дана звитяга стала 4-ю поспіль для команди з міста Лева.

Нагадаємо, що напередодні Шахтар переміг Ворсклу.

Чемпіонат України

28-й тур

22 квітня

Зоря - Маріуполь 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 30 Мішньов, 1:1 – 67 Юрі, 2:1 – 75 Гордієнко, 3:1 – 90 Громов.

Зоря – Лунін, Опанасенко, Тимчик, Гордієнко, Чечер, Караваєв, Харатін (Фаупала, 53), Громов (Луньов, 90), Андрієвський, Сілас, Юрі (Кочергін, 90).

Маріуполь – Гальчук, Дава (Білий, 31), Яворський, Кірюханцев, Демірі, Чурко, Пихальонок, Болбат, Мішньов, Тотовицький, Ігнатенко (Дедечко, 63).

Попередження: Дава (17), Ігнатенко (23), Юрі (70), Яворський (70), Тотовицький (81), Білий (82), Дедечко (87).

Вилучення: Кірюханцев (80).

Олімпік - Карпати 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 22 Швед, 0:2 – 58 Карраскаль.

Олімпік – Кичак, Цимбалюк, Снурніцин, Нємчанінов, Пасич, Кісіль (Хомутов, 46), Пасич, Щедрий (Біленький, 46), Вукович, Вакуленко, Балашов.

Карпати – Шевченко, Нестеров, Федецький, Мірошниченко, Вербний, Карраскаль (Санчес, 67), Ербес (Голодюк, 83), Мякушко (Ременюк, 76), Швед, Гуцуляк, Ді Франко.

Попередження: Карраскаль (21), Пасич (27), Федецький (28), Нестеров (56), Вакуленко (79), Цимбалюк (90).

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