Десна на виїзді перемогла Суми. Матчі 29-го туру Першої ліги

У 29-му турі чемпіонату України серед команд Першої ліги Суми поступилися Десні (0:2).

Гості забили по голу в кожному з таймів і впвнено довели зустріч до перемоги.

Нагадаємо, що в 28-му турі Рух мінімально здолав Кремінь.

Чемпіонат України

Перша ліга

29-й тур

22 квітня

Суми - Десна 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Сілкін, 0:2 - 86, пенальті Фаворов

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