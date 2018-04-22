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139 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.04.2018 16:19
Десна на виїзді перемогла Суми. Матчі 29-го туру Першої ліги
У 29-му турі чемпіонату України серед команд Першої ліги Суми поступилися Десні (0:2).
Гості забили по голу в кожному з таймів і впвнено довели зустріч до перемоги.
Нагадаємо, що в 28-му турі Рух мінімально здолав Кремінь.
Чемпіонат України
Перша ліга
29-й тур
22 квітня
Суми - Десна 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 36 Сілкін, 0:2 - 86, пенальті Фаворов
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Шеф-редактор: Дмитро Копій