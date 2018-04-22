Шевченко не дозволить збірникам відвідати фінал Ліги чемпіонів

Андрій Шевченко / ФФУ

Футболісти національної збірної України не зможуть побачити фінал ЛЧ у Києві на власні очі.

Про це повідомив головний тренер синьо-жовтих Андрій Шевченко.

"Я обов'язково буду на матчі, оскільки є послом фіналу. Напевно, проведу тренування зі збірною і приїду", - сказав наставник.

"А от гравці, яких я викличу в розташування команди, не зможуть відвідати поєдинок, оскільки попереду у нас дві важливі зустрічі, до яких треба підготуватися. Вони залишаться в Харкові, де буде проходити наш тренувальний збір, і подивляться гру по телевізору", - цитує шевченка ФФУ

Нагадаємо, що збірна України збереться у Харкові 23 травня, а згодом проведе два спаринги.

Раніше повідомлялося, що Шевченко оцінив шанси Макаренка на потрапляння до збірної.