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309 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.04.2018 16:47
Шевченко не дозволить збірникам відвідати фінал Ліги чемпіонів
|Андрій Шевченко / ФФУ
Футболісти національної збірної України не зможуть побачити фінал ЛЧ у Києві на власні очі.
Про це повідомив головний тренер синьо-жовтих Андрій Шевченко.
"Я обов'язково буду на матчі, оскільки є послом фіналу. Напевно, проведу тренування зі збірною і приїду", - сказав наставник.
"А от гравці, яких я викличу в розташування команди, не зможуть відвідати поєдинок, оскільки попереду у нас дві важливі зустрічі, до яких треба підготуватися. Вони залишаться в Харкові, де буде проходити наш тренувальний збір, і подивляться гру по телевізору", - цитує шевченка ФФУ
Нагадаємо, що збірна України збереться у Харкові 23 травня, а згодом проведе два спаринги.
Раніше повідомлялося, що Шевченко оцінив шанси Макаренка на потрапляння до збірної.
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