Гвардіола прямо сказав, що не розраховує на Зінченка в наступному сезоні?

Олександр Зінченко і Пеп Гвардіола

Захиснику Манчестер Сіті Олександру Зінченку не світить місце в складі наступного сезону.

Такий висновок напрошується після слів головного тренера команди Хосепа Гвардіоли, повідомляє sky sports.

"Нам пощастило, що Олександр Зінченко і Фабіан Делф змогли замінити травмованого Бенжамена Менді", - сказав тренер.

"Можливо, в наступному сезоні з Менді й Вокером ми будемо атакувати інакше, враховуючи їхні фізичні здібності і можливість пересуватися по флангу", - цитує Гвардіолу Трибуна.

Нагадаємо, що Зінченко розповів, за яких цікавих обставин дізнався, що він - чемпіон Англії.