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Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью?
798 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.04.2018 21:48
Гвардіола прямо сказав, що не розраховує на Зінченка в наступному сезоні?
|Олександр Зінченко і Пеп Гвардіола
Захиснику Манчестер Сіті Олександру Зінченку не світить місце в складі наступного сезону.
Такий висновок напрошується після слів головного тренера команди Хосепа Гвардіоли, повідомляє sky sports.
"Нам пощастило, що Олександр Зінченко і Фабіан Делф змогли замінити травмованого Бенжамена Менді", - сказав тренер.
"Можливо, в наступному сезоні з Менді й Вокером ми будемо атакувати інакше, враховуючи їхні фізичні здібності і можливість пересуватися по флангу", - цитує Гвардіолу Трибуна.
Нагадаємо, що Зінченко розповів, за яких цікавих обставин дізнався, що він - чемпіон Англії.
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