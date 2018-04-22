Арсенал переміг Вест Гем, Ман Сіті розбомбив Свонсі в 35 турі чемпіонату Англії

22 квітня в чемпіонаті Англії заплановано три матчі.

У перших двох Арсенал розібрався з Вест Гемом, а Сток Сіті зіграв у нічию з Бернлі.

Нагадаємо, що після сезону Арсенал залишиться без головного тренера.

Чемпіонат Англії

35 тур

22 квітня

Арсенал - Вест Гем 4:1 (0:0, 4:1)

Голи: 1:0 - 51 Монреаль, 1:1 - 64 Арнаутович, 2:1 - 82 Ремзі, 3:1 - 85 Ляказетт, 4:1 - 89 Ляказетт

Сток Сіті - Бернлі 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 - 11 Ндіайе, 1:1 - 62 Барнс

Манчестер Сіті - Свонсі 5:0 (2:0, 3:0)

Голи: 1:0 - 12 Сільва, 2:0 - 16 Стерлінг, 3:0 - 54 Де Брюйне, 4:0 - 64 Бернарду Сілва, 5:0 - 88 Габріел Жезус

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