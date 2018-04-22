Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью?
153 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
22.04.2018  20:33

Арсенал переміг Вест Гем, Ман Сіті розбомбив Свонсі в 35 турі чемпіонату Англії

 

22 квітня в чемпіонаті Англії заплановано три матчі.

У перших двох Арсенал розібрався з Вест Гемом, а Сток Сіті зіграв у нічию з Бернлі.

Нагадаємо, що після сезону Арсенал залишиться без головного тренера.

Чемпіонат Англії

35 тур

22 квітня

Арсенал - Вест Гем 4:1 (0:0, 4:1)

Голи: 1:0 - 51 Монреаль, 1:1 - 64 Арнаутович, 2:1 - 82 Ремзі, 3:1 - 85 Ляказетт, 4:1 - 89 Ляказетт

Сток Сіті - Бернлі 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 - 11 Ндіайе, 1:1 - 62 Барнс

Манчестер Сіті - Свонсі 5:0 (2:0, 3:0)

Голи: 1:0 - 12 Сільва, 2:0 - 16 Стерлінг, 3:0 - 54 Де Брюйне, 4:0 - 64 Бернарду Сілва, 5:0 - 88 Габріел Жезус

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ





Читай також
Вест Бромвіч рятує гру з Ліверпулем, поступаючись 0:2. Матчі 35-го туру чемпіонату Англії
Челсі здобув важливу перемогу, перервавши переможну серію Бернлі. Пропущений матч 31-го туру чемпіонату Англії
Лестер та Саутгемптон так і не відкрили рахунок у матчі 35-го туру чемпіонату Англії
МЮ здобув важливу перемогу над Борнмутом. Матч 35-го туру чемпіонату Англії
Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
21:13
Футбол. Хет-трик: Ребров втретє став батьком
20:55
Футбол. Шальке впустив перемогу над Кельном, якої так досягав Коноплянка в 31 турі чемпіонаті Німеччини
20:35
Хокей. Воротар, який колись мріяв про Росію, дебютував за збірну України
20:33
Футбол. Арсенал переміг Вест Гем, Ман Сіті розбомбив Свонсі в 35 турі чемпіонату Англії
20:18
Футбол. Хацкевич залишився незадоволений організацією матчу Верес - Динамо
20:03
Футбол. Ніцца перемогла Монпельє, Бордо приймає ПСЖ у 34 турі чемпіонату Франції
20:00
Футбол. Десна на виїзді перемогла Суми, Інгулець здолав Волинь. Матчі 29-го туру Першої ліги
19:56
Футбол. У Вернидуба проблеми: він не прийшов на прес-конференцію після гри з Маріуполем
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!