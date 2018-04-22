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153 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.04.2018 20:33
Арсенал переміг Вест Гем, Ман Сіті розбомбив Свонсі в 35 турі чемпіонату Англії
22 квітня в чемпіонаті Англії заплановано три матчі.
У перших двох Арсенал розібрався з Вест Гемом, а Сток Сіті зіграв у нічию з Бернлі.
Нагадаємо, що після сезону Арсенал залишиться без головного тренера.
Чемпіонат Англії
35 тур
22 квітня
Арсенал - Вест Гем 4:1 (0:0, 4:1)
Голи: 1:0 - 51 Монреаль, 1:1 - 64 Арнаутович, 2:1 - 82 Ремзі, 3:1 - 85 Ляказетт, 4:1 - 89 Ляказетт
4️⃣ goals— Arsenal FC (@Arsenal) 22 апреля 2018 г.
3️⃣ points
2️⃣ @LacazetteAlex strikes
1️⃣ Arsène Wenger#AFCvWHU pic.twitter.com/GizU9Acm1C
Сток Сіті - Бернлі 1:1 (1:0, 0:1)
Голи: 1:0 - 11 Ндіайе, 1:1 - 62 Барнс
Манчестер Сіті - Свонсі 5:0 (2:0, 3:0)
Голи: 1:0 - 12 Сільва, 2:0 - 16 Стерлінг, 3:0 - 54 Де Брюйне, 4:0 - 64 Бернарду Сілва, 5:0 - 88 Габріел Жезус
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