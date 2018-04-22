Тренер Карпат: Ми демонструємо те, що подобається трибунам

Олег Бойчишин / ФК Карпати

Львівські Карпати намагаються задовольняти своїх уболівальників якісним футболом.

Про це сказав головний тренер команди Олег Бойчишин після перемоги над Олімпіком (0:2).

"Я хотів би привітати гравців і фанів з перемогою. Є такий момент, коли тішить і результат, і гра. Ми демонструємо те, що подобається трибунам", - вважає фахівець.

"Гра проходила під нашим контролем, ми забили в першому таймі і мали забивати знову, коли отримали право на пенальті. Таким чином просто зняли б нервозність. Але вже як сталося. У підсумку ми довели гру до логічного завершення", - підкреслив тренер.

"Гра Федецького? Артем - досвідчений гравець і грає без помилок. Федецький, Нестеров, Мірошніченко – вони всі тримають оборону під контролем. Незабитий пенальті Шведа? Санкцій до нього не буде. Пенальті – це лотерея", - пояснив керманич левів.

"Щодо планів на новий сезон, то конкретні речі можна буде сказати після зустрічі з керівництвом. Наразі ми рухаємося від гри до гри. Усьому свій час", - цитує Бойчишина сайт Карпат.

Нагадаємо, що Карпати хочуть викупити контракт хавбека Севільї.