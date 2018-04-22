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22.04.2018  20:03

Ніцца перемогла Монпельє, Бордо приймає ПСЖ у 34 турі чемпіонату Франції

 

22 квітня в Лізі 1 відбудуться три матчі.

У першій грі дня Ніцца на власному полі здолала Монпельє.

Нагадаємо, що напередодні Марсель розгромив Лілль.

Чемпіонат Франції

34 тур

22 квітня

Ніцца - Монпельє 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 - 59 Ле-Мелу

Сент-Етьєн - Труа 2:1 (0:1, 2:0)

Голи: 0:1 - 8 Нян, 1:1 - 68 Берич, 2:1 - 74 Берич

Бордо - ПСЖ 22:00

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