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41 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]22.04.2018 20:03
Ніцца перемогла Монпельє, Бордо приймає ПСЖ у 34 турі чемпіонату Франції
22 квітня в Лізі 1 відбудуться три матчі.
У першій грі дня Ніцца на власному полі здолала Монпельє.
Нагадаємо, що напередодні Марсель розгромив Лілль.
Чемпіонат Франції
34 тур
22 квітня
Ніцца - Монпельє 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 - 59 Ле-Мелу
VICTOIRE !!! Le Gym domine le @MontpellierHSC et s’empare de la 5⃣e place de @Ligue1Conforama 💪💪💪🔴⚫️#OGCNMHSC 1⃣-0⃣ pic.twitter.com/Php6GJWNVR— OGC Nice (@ogcnice) 22 апреля 2018 г.
Сент-Етьєн - Труа 2:1 (0:1, 2:0)
Голи: 0:1 - 8 Нян, 1:1 - 68 Берич, 2:1 - 74 Берич
Бордо - ПСЖ 22:00
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