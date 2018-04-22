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898 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.04.2018 19:31
Коноплянка забив і віддав гольовий пас у матчі з Кельном. ВІДЕО
|Євген Коноплянка
Півзахисник Шальке Євген Коноплянка забив гол і зробив асист у матчі 31 туру Бундесліги проти Кельна.
Українець прорвався лівим флангом на 5 хвилині матчі і віддав ідеальний пас на Емболо. Пізніше він забив уже сам.
Нагадаємо, що спортивний директор Шальке похвалив Коноплянку і назвав його головні недоліки.
Асист:
Гол:
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Шеф-редактор: Дмитро Копій