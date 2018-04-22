Коноплянка забив і віддав гольовий пас у матчі з Кельном. ВІДЕО

Євген Коноплянка

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка забив гол і зробив асист у матчі 31 туру Бундесліги проти Кельна.

Українець прорвався лівим флангом на 5 хвилині матчі і віддав ідеальний пас на Емболо. Пізніше він забив уже сам.

Нагадаємо, що спортивний директор Шальке похвалив Коноплянку і назвав його головні недоліки.

Асист: