Селезньов не забив пенальті за Акхісар і підставив команду. ВІДЕО

Євген Селезньов / ФК Акхісар

Нападник турецького Акхісар Беледієспора Євген Селезньов змарнував пенальті в матчі 30 туру чемпіонату країни проти Гезтепе.

Одинадцятиметровий удар був призначений на 42 хвилині за рахунку 1:1.

Українець не забив, а гра так і завершилася в нічию.

Нагадаємо, що раніше Селезньов залишив Галатасарай без фіналу Кубку Туреччини. ВІДЕО.