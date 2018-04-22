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231 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]22.04.2018 22:58
Селезньов не забив пенальті за Акхісар і підставив команду. ВІДЕО
|Євген Селезньов / ФК Акхісар
Нападник турецького Акхісар Беледієспора Євген Селезньов змарнував пенальті в матчі 30 туру чемпіонату країни проти Гезтепе.
Одинадцятиметровий удар був призначений на 42 хвилині за рахунку 1:1.
Українець не забив, а гра так і завершилася в нічию.
Нагадаємо, що раніше Селезньов залишив Галатасарай без фіналу Кубку Туреччини. ВІДЕО.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій