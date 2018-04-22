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22.04.2018  23:18

Вернидуб потрапив у лікарню після матчу з Маріуполем

Юрій Вернидуб

Головний тренер луганської Зорі Юрій Вернидуб має проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомили в програмі Профутбол.

Вернидуба одразу після гри 28 туру УПЛ проти Маріуполя (3:1) доставили в лікарню. Причини невідомі.

Раніше повідомлялося, що тренер Зорі після матчу не прийшов на прес-конференцію.





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