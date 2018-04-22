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311 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.04.2018 23:18
Вернидуб потрапив у лікарню після матчу з Маріуполем
|Юрій Вернидуб
Головний тренер луганської Зорі Юрій Вернидуб має проблеми зі здоров'ям.
Про це повідомили в програмі Профутбол.
Вернидуба одразу після гри 28 туру УПЛ проти Маріуполя (3:1) доставили в лікарню. Причини невідомі.
Раніше повідомлялося, що тренер Зорі після матчу не прийшов на прес-конференцію.
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