Вернидуб потрапив у лікарню після матчу з Маріуполем

Юрій Вернидуб

Головний тренер луганської Зорі Юрій Вернидуб має проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомили в програмі Профутбол.

Вернидуба одразу після гри 28 туру УПЛ проти Маріуполя (3:1) доставили в лікарню. Причини невідомі.

Раніше повідомлялося, що тренер Зорі після матчу не прийшов на прес-конференцію.