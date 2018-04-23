Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью?
233 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
23.04.2018  11:29

Нападник Динамо визнаний найкращим в 28-му турі УПЛ

 

Прем'єр-ліга назвала найкращого гравця за підсумками 28-го туру.

Нагорода дісталася форварду Динамо Артему Бесєдіну, який двічі відзначився в матчі проти Вереса.

Як відомо, тренер Динамо Олександр Хацкевич залишився незадоволений організацією матчу Верес - Динамо.





Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
15:07
Гімнастика. Українки здобули срібло та бронзу етапу Кубка світу в Ташкенті
14:52
Футбол. Реал готовий витратити на зірку Ліверпуля більше 200 мільйонів
14:40
Хокей. Збірна України програла Естонії в другому турі на ЧС-2018
14:22
Футбол. Троє гравців Шахтаря не займаються в загальній групі
13:57
Футбол. Барселона може залишитися без головного тренера
13:45
Футбол. У Зорі прокоментували інформацію про стан здоров'я Вернидуба
13:16
Теніс. Долгополов втратив п'ять позицій у рейтингу ATP
12:59
Футбол. Фонсека визнаний найкращим тренером 28-го туру УПЛ
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!