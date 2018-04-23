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Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью?
233 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.04.2018 11:29
Нападник Динамо визнаний найкращим в 28-му турі УПЛ
Прем'єр-ліга назвала найкращого гравця за підсумками 28-го туру.
Нагорода дісталася форварду Динамо Артему Бесєдіну, який двічі відзначився в матчі проти Вереса.
Як відомо, тренер Динамо Олександр Хацкевич залишився незадоволений організацією матчу Верес - Динамо.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій