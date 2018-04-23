Нападник Динамо визнаний найкращим в 28-му турі УПЛ

Прем'єр-ліга назвала найкращого гравця за підсумками 28-го туру.

Нагорода дісталася форварду Динамо Артему Бесєдіну, який двічі відзначився в матчі проти Вереса.

Як відомо, тренер Динамо Олександр Хацкевич залишився незадоволений організацією матчу Верес - Динамо.