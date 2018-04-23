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405 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.04.2018 12:47
Головний тренер Наполі показав середній палець фанатам Ювентуса
Ювентус в домашньому матчі 34-го туру серії А програв Наполі.
Коли автобус з командою з Неаполя під'їжджав до стадіону Ювентуса, фанати "чорно-білих" зустріли його зарядом образ.
Головний тренер Наполі Мауріціо Сарри продемонстрував їм у відповідь середній палець.
"Так я відповів групі людей, які плювали в автобус і ображали нас за те, що ми з Неаполя. Я б ніколи не показав такий жест комусь за те, що він вболіває за Ювентус", - цитує наставника Наполі tribuna.com.
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