Головний тренер Наполі показав середній палець фанатам Ювентуса

Ювентус в домашньому матчі 34-го туру серії А програв Наполі.

Коли автобус з командою з Неаполя під'їжджав до стадіону Ювентуса, фанати "чорно-білих" зустріли його зарядом образ.

Головний тренер Наполі Мауріціо Сарри продемонстрував їм у відповідь середній палець.

"Так я відповів групі людей, які плювали в автобус і ображали нас за те, що ми з Неаполя. Я б ніколи не показав такий жест комусь за те, що він вболіває за Ювентус", - цитує наставника Наполі tribuna.com.