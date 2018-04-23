Фонсека визнаний найкращим тренером 28-го туру УПЛ

Паулу Фонсека

Всеукраїнське об'єднання футбольних тренерів назвало найкращого тренера за підсумками 28-го туру УПЛ.

Нагорода дісталася головному тренеру Шахтаря Паулу Фонсеці, під керівництвом якого гірники обіграли Ворсклу.

Португальський фахівець отримав середню оцінку 4,8 за наступними показниками: номінальний результат команди - 5, труднощі в побудові та управлінні підопічними - 5, майстерність в роботі з кадрами - 5, тренерська майстерність - 4 і накопичувальний критерій - 5.

Раніше повідомлялося, що французький гранд зацікавлений у послугах Фонсеки.