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58 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.04.2018 12:59
Фонсека визнаний найкращим тренером 28-го туру УПЛ
|Паулу Фонсека
Всеукраїнське об'єднання футбольних тренерів назвало найкращого тренера за підсумками 28-го туру УПЛ.
Нагорода дісталася головному тренеру Шахтаря Паулу Фонсеці, під керівництвом якого гірники обіграли Ворсклу.
Португальський фахівець отримав середню оцінку 4,8 за наступними показниками: номінальний результат команди - 5, труднощі в побудові та управлінні підопічними - 5, майстерність в роботі з кадрами - 5, тренерська майстерність - 4 і накопичувальний критерій - 5.
Раніше повідомлялося, що французький гранд зацікавлений у послугах Фонсеки.
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