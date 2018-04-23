У Зорі прокоментували інформацію про стан здоров'я Вернидуба

Юрій Вернидуб

Наставник Зорі Юрій Вернидуб не прийшов на прес-конференцію після матчу з Маріуполем.

Офіційний Твіттер клубу виступив з поясненнями щодо стану здоров'я наставника.

Отдельно напишу пост по Юрию Вернидубу, чтобы не было никаких слухов. После вчерашней игры коуч просто перенервничал, поэтому не присутствовал на пресс-конференции. Никаких больниц. Никаких госпитализаций не было. Всё в порядке. pic.twitter.com/ENuy72dNyF — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) 23 квітня 2018 р.

"Після вчорашнього матчу Юрій Вернидуб просто перенервував, тому не був присутній на прес-конференції. Ніяких лікарень і госпіталізацій не було. Все в порядку", - йдеться в заяві клубу.

Як відомо, .