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622 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.04.2018 13:45
У Зорі прокоментували інформацію про стан здоров'я Вернидуба
|Юрій Вернидуб
Наставник Зорі Юрій Вернидуб не прийшов на прес-конференцію після матчу з Маріуполем.
Офіційний Твіттер клубу виступив з поясненнями щодо стану здоров'я наставника.
Отдельно напишу пост по Юрию Вернидубу, чтобы не было никаких слухов. После вчерашней игры коуч просто перенервничал, поэтому не присутствовал на пресс-конференции. Никаких больниц. Никаких госпитализаций не было. Всё в порядке. pic.twitter.com/ENuy72dNyF— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) 23 квітня 2018 р.
"Після вчорашнього матчу Юрій Вернидуб просто перенервував, тому не був присутній на прес-конференції. Ніяких лікарень і госпіталізацій не було. Все в порядку", - йдеться в заяві клубу.
Як відомо, Вернидуб був визнаний найкращим тренером 24-го туру УПЛ.
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