Троє гравців Шахтаря не займаються в загальній групі

ФК Шахтар

Шахтар розпочав підготовку до матчу 29 туру УПЛ проти Маріуполя.

Як пише сайт клубу, троє гравців займаються за індивідуальною програмою.

Мова йде про Дентінью, Фреда та Ярослава Ракицького.

Як відомо, Дентінью, Марлос та Тарас Степаненко пропустять поєдинок через перебір жовтих карток.

Раніше була інформація, що тренер Шахтаря Паулу Фонсека визнаний найкращим тренером 28-го туру УПЛ.