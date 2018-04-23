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335 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.04.2018 17:56
Рівень поваги зашкалює: як Буффон відреагував на поразку від Наполі. ВІДЕО
|Джанлуїджі Буффон
22 квітня в центральному матчі 34 туру Наполі на останній хвилині переміг Ювентус (0:1).
Телекамери встигли записати реакцію на невтішний матч капітана і воротаря туринців Джанлуїджі Буффона.
Нагадаємо, що Роналду поцілував Буффона після матчу Ліги чемпіонів. ВІДЕО.
Gigi Buffon congratulating every member of the Napoli team after the full-time whistle last night 👏— Dugout (@Dugout) 23 апреля 2018 г.
A true showing of class from the @juventusfc captain 🇮🇹 pic.twitter.com/M28vyWcJJq
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