Рівень поваги зашкалює: як Буффон відреагував на поразку від Наполі. ВІДЕО

22 квітня в центральному матчі 34 туру Наполі на останній хвилині переміг Ювентус (0:1).

Телекамери встигли записати реакцію на невтішний матч капітана і воротаря туринців Джанлуїджі Буффона.

Нагадаємо, що Роналду поцілував Буффона після матчу Ліги чемпіонів. ВІДЕО.

Gigi Buffon congratulating every member of the Napoli team after the full-time whistle last night 👏



A true showing of class from the @juventusfc captain 🇮🇹 pic.twitter.com/M28vyWcJJq