Григорій Суркіс розповів, як отримав посаду віце-президента УЄФА

Григорій Суркіс

Віце-президент УЄФА Григорій Суркіс пояснив, завдяки чому зміг обійняти нинішню посаду.

Про це повідомляє Динамоманія.

"Поки я з 2004 року заслужив статус віце-президента УЄФА своїм досвідом, професіоналізмом, відданістю футболу, минуло 9 років. У 2013 році я став віце-президентом УЄФА. Не сумніваюся в тому, що в УЄФА є багато гідних людей на випадок того, якщо я не продовжу свій шлях у 2019 році і не залишуся членом виконкому", - сказав функціонер.

"Але це питання безпідставне. Суть полягає в іншому. Пан Павелко не може за помахом чарівної палички ось так взяти і стати віце-президентом УЄФА. Навіть якщо він дуже захоче. Можна стрибнути на два метри, на чотири, але не можна стрибнути відразу на сто метрів угору і на сто метрів по горизонталі", - підкреслив Суркіс-старший.

"Є гарний англійський вираз "step by step" - крок за кроком. Потрібно вміти терпіти, працювати і не популяризувати персонально себе. Потрібно популяризувати футбол, щоб він мав імпульс для розвитку в нашій країні. Щоб за биттям себе в груди зі словами: "Я - патріот" не ховався псевдопатріотизм. Я впевнений, що час все розставить на свої місця. Кожна людина отримає по заслугах", - заявив Григорій Михайлович.

Нагадаємо, що Суркіс розповів, чому в Росії не заберуть ЧС-2018.