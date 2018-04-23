СПОРТИВНІ БАТЛИ
Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью?
359 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.04.2018 18:41
Екс-гравець Шахтаря збирається повернутися у футбол після дворічної паузи
|Давид Таргамадзе
Колишній гравець Олександрії і Маріуполя, який належав Шахтарю, Давид Таргамадзе хоче повернутися на поле.
Про це він сказав в інтерв'ю Football.ua.
"Я сиджу вдома і продовжую відновлюватися. 15 березня виповнилося два роки з того дня, коли я востаннє виходив на поле. У мене була дуже важка травма, процес одужання досить тривалий. Сподіваюся, що вже влітку я зможу повернутися в футбол", - сказав футболіст.
Нагадаємо, що Таргамедзе злавам ногу з вивихом.
Раніше повідомлялося, що Таргамадзе може стати гравцем Зорі у статусі вільного агента.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій