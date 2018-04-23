Екс-гравець Шахтаря збирається повернутися у футбол після дворічної паузи

Давид Таргамадзе

Колишній гравець Олександрії і Маріуполя, який належав Шахтарю, Давид Таргамадзе хоче повернутися на поле.

Про це він сказав в інтерв'ю Football.ua.

"Я сиджу вдома і продовжую відновлюватися. 15 березня виповнилося два роки з того дня, коли я востаннє виходив на поле. У мене була дуже важка травма, процес одужання досить тривалий. Сподіваюся, що вже влітку я зможу повернутися в футбол", - сказав футболіст.

Нагадаємо, що Таргамедзе злавам ногу з вивихом.

Раніше повідомлялося, що Таргамадзе може стати гравцем Зорі у статусі вільного агента.