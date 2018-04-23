Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью?
66 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
23.04.2018  18:59

Клопп: Хтось казав мені, що Рома пройшла Барселону в 1/4 фіналу ЛЧ, не думав, що це можливо

Юрген Клопп / УЄФА

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вражений тим, що у чвертьфіналі Ліги чемпіонів Рома залишила за бортом Барселону.

Про це наставник мерсисайдців повідомив перед матчем півфіналу з італійцями.

"Обидві команди заслужили грати в півфіналі. Мені довелось пройти Манчестер Сіті, а Рома, хтось казав, обіграла Барселону. Я не думав, що таке можливо, але проти Сіті ми досягли чогось схожого. У чемпіонаті ми обоє маємо серйозних суперників, але це значення не має. Головне – показувати свою найкращу гру, а не бути найкращим у таблиці. Ліга чемпіонів – це зовсім інший турнір", - вважає тренер.

"Обидві команди мають шанс вийти до фіналу, а це все, що мені потрібне. Це можливо, тому потрібно зробити все, щоб цього досягнути. Те, що Рома зуміла відігратися після першого матчу з Барселоною, мене здивувало, але сподобалось. В останній грі вони зробили 7-8 перестановок, але зуміли здобути комфортну перемогу. У них безліч варіантів", - підкреслив фахівець.

"Півфінал і для Роми, і для нас – особливе досягнення. Це означає, що ми не звикли проходити так далеко, та це навіть добре. Буде ажіотаж і, сподіваюсь, усі його побачать на полі", - цитує Клоппа офіційний сайт УЄФА.

Матч Ліверпуль - Рома відбудеться 24 квітня о 21:45.

Нагадаємо, що Рома ще до жеребкування знала суперника в 1/2 фіналу ЛЧ.





Читай також
Жиру вириває перемогу для Челсі, Ліверпуль громить Борнмут, Тоттенгем проти Ман Сіті. Матчі 34-го туру чемпіонату Англії
Баварія зіграє з Реалом, а Ліверпуль - з Ромою у півфіналі Ліги чемпіонів
Ліверпуль і Рома вийшли у півфінал. Матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Манчестер Сіті - Ліверпуль: де дивитися матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Ліверпуль підпише 17-річного хавбека Монако
Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
20:55
Футбол. Президент Ниви: Порошенко телефонував Павелку і просив, щоб ми не виграли у Буковини
20:38
Теніс. Костюк дізналася суперницю в першому колі Штутгарта
20:20
Футбол. Колос переміг Геліос. Інші матчі 29 туру Першої ліги
19:58
Футбол. Комітет арбітрів ФФУ проігнорував неоднозначні жовті картки гірникам у матчі Шахтар - Ворскла
19:38
Футбол. Венгер: Обирати нового тренера для Арсенала - не моя справа
19:19
Хокей. Збірна України грає на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В: результати матчів, розклад
19:16
Футбол. Роналду хотів порівняти себе з Мессі в іспанському суді
18:59
Футбол. Клопп: Хтось казав мені, що Рома пройшла Барселону в 1/4 фіналу ЛЧ, не думав, що це можливо
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!