Клопп: Хтось казав мені, що Рома пройшла Барселону в 1/4 фіналу ЛЧ, не думав, що це можливо

Юрген Клопп / УЄФА

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вражений тим, що у чвертьфіналі Ліги чемпіонів Рома залишила за бортом Барселону.

Про це наставник мерсисайдців повідомив перед матчем півфіналу з італійцями.

"Обидві команди заслужили грати в півфіналі. Мені довелось пройти Манчестер Сіті, а Рома, хтось казав, обіграла Барселону. Я не думав, що таке можливо, але проти Сіті ми досягли чогось схожого. У чемпіонаті ми обоє маємо серйозних суперників, але це значення не має. Головне – показувати свою найкращу гру, а не бути найкращим у таблиці. Ліга чемпіонів – це зовсім інший турнір", - вважає тренер.

"Обидві команди мають шанс вийти до фіналу, а це все, що мені потрібне. Це можливо, тому потрібно зробити все, щоб цього досягнути. Те, що Рома зуміла відігратися після першого матчу з Барселоною, мене здивувало, але сподобалось. В останній грі вони зробили 7-8 перестановок, але зуміли здобути комфортну перемогу. У них безліч варіантів", - підкреслив фахівець.

"Півфінал і для Роми, і для нас – особливе досягнення. Це означає, що ми не звикли проходити так далеко, та це навіть добре. Буде ажіотаж і, сподіваюсь, усі його побачать на полі", - цитує Клоппа офіційний сайт УЄФА.

Матч Ліверпуль - Рома відбудеться 24 квітня о 21:45.

Нагадаємо, що Рома ще до жеребкування знала суперника в 1/2 фіналу ЛЧ.