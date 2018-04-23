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139 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.04.2018 19:16
Роналду хотів порівняти себе з Мессі в іспанському суді
|Кріштіану Роналду
Зірка Реала Кріштіану Роналду хотів ознайомитися з матеріалами податкової справи нападника Барселони Ліонеля Мессі в іспанському суді.
Про це повідомляє 20 minutos.
Португалець побажав порівняти, як проходило слідство проти аргентинця, але суддя порахувала вимоги Роналду необгрунтованими.
За версією слідства, в період з 2011 по 2014 рік він приховав від податківців близько 15 мільйонів євро. Раніше з'являлася інформація про готовність Роналду заплатити 25 мільйонів компенсації в обмін на закриття справи, пише sport.ua.
Нагадаємо, що Реал готовий суттєво підвищити зарплатню Роналду.
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