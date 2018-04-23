Роналду хотів порівняти себе з Мессі в іспанському суді

Кріштіану Роналду

Зірка Реала Кріштіану Роналду хотів ознайомитися з матеріалами податкової справи нападника Барселони Ліонеля Мессі в іспанському суді.

Про це повідомляє 20 minutos.

Португалець побажав порівняти, як проходило слідство проти аргентинця, але суддя порахувала вимоги Роналду необгрунтованими.

За версією слідства, в період з 2011 по 2014 рік він приховав від податківців близько 15 мільйонів євро. Раніше з'являлася інформація про готовність Роналду заплатити 25 мільйонів компенсації в обмін на закриття справи, пише sport.ua.

Нагадаємо, що Реал готовий суттєво підвищити зарплатню Роналду.