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23.04.2018  19:16

Роналду хотів порівняти себе з Мессі в іспанському суді

Кріштіану Роналду

Зірка Реала Кріштіану Роналду хотів ознайомитися з матеріалами податкової справи нападника Барселони Ліонеля Мессі в іспанському суді.

Про це повідомляє 20 minutos.

Португалець побажав порівняти, як проходило слідство проти аргентинця, але суддя порахувала вимоги Роналду необгрунтованими.

За версією слідства, в період з 2011 по 2014 рік він приховав від податківців близько 15 мільйонів євро. Раніше з'являлася інформація про готовність Роналду заплатити 25 мільйонів компенсації в обмін на закриття справи, пише sport.ua.

Нагадаємо, що Реал готовий суттєво підвищити зарплатню Роналду.





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