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49 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.04.2018 19:38
Венгер: Обирати нового тренера для Арсенала - не моя справа
|Арсен Венгер / ФК Арсенал
Головний тренер лондонського Арсенала Арсен Венгер не втручається в пошуки нового наставника для канонірів.
Про це повідомляє Mirror.
"Допомагати Арсеналу вибрати нового головного тренера я не буду. Кожен має займатися своєю справою. Моя – це турбота про результат, фінанси та трансфери. Я і займався цим", - розповів фахівець.
"Очолити інший англійський клуб було б для мене емоційно важко. Я занадто прив'язаний до Арсенала зараз, щоб перейти до іншого клубу", - цитує Венгера Футбол 24.
Нагадаємо, що після закінчення сезону Венгер піде з Арсенала, пропрацювавши в ньому 22 роки.
Раніше Олег Лужний заявив, що про відставку Венгера було відомо ще півроку тому, і він знайшов наступника на своє місце.
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