Венгер: Обирати нового тренера для Арсенала - не моя справа

Арсен Венгер / ФК Арсенал

Головний тренер лондонського Арсенала Арсен Венгер не втручається в пошуки нового наставника для канонірів.

Про це повідомляє Mirror.

"Допомагати Арсеналу вибрати нового головного тренера я не буду. Кожен має займатися своєю справою. Моя – це турбота про результат, фінанси та трансфери. Я і займався цим", - розповів фахівець.

"Очолити інший англійський клуб було б для мене емоційно важко. Я занадто прив'язаний до Арсенала зараз, щоб перейти до іншого клубу", - цитує Венгера Футбол 24.

Нагадаємо, що після закінчення сезону Венгер піде з Арсенала, пропрацювавши в ньому 22 роки.

Раніше Олег Лужний заявив, що про відставку Венгера було відомо ще півроку тому, і він знайшов наступника на своє місце.