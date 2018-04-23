Комітет арбітрів ФФУ проігнорував неоднозначні жовті картки гірникам у матчі Шахтар - Ворскла

Марлос / ФК Шахтар

Комітет арбітрів ФФУ ніяк не прокоментував гірчичники Марлосу, Дентіньо і Степаненку, які могли бути навмисними.

Про це інформує офіційний сайт організації.

Нагадаємо, що в матчі 28 туру УПЛ Шахтар - Ворскла (4:2) троє гравців Шахтаря отримали жовті картки. Усі вони не зіграють у наступному матчі проти Маріуполя. Таким чином є підозра на навмисне обнулення цих карток.

Такі дії мають каратися згідно з правилами УЄФА.

Раніше з цього приводу обурився головний редактор журналу Футбол Артем Франков.