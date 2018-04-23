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82 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.04.2018 19:58
Комітет арбітрів ФФУ проігнорував неоднозначні жовті картки гірникам у матчі Шахтар - Ворскла
|Марлос / ФК Шахтар
Комітет арбітрів ФФУ ніяк не прокоментував гірчичники Марлосу, Дентіньо і Степаненку, які могли бути навмисними.
Про це інформує офіційний сайт організації.
Нагадаємо, що в матчі 28 туру УПЛ Шахтар - Ворскла (4:2) троє гравців Шахтаря отримали жовті картки. Усі вони не зіграють у наступному матчі проти Маріуполя. Таким чином є підозра на навмисне обнулення цих карток.
Такі дії мають каратися згідно з правилами УЄФА.
Раніше з цього приводу обурився головний редактор журналу Футбол Артем Франков.
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