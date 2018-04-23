Нойок забив перший гол у сезоні за мінське Динамо. ВІДЕО

Олександр Нойок

Півзахисник Динамо Мінськ Олександр Нойок забив гол у матчі чемпіонату Білорусі проти Гомеля (2:1).

Українець відкрив рахунок у матчі ударом зі штрафного.

Раніше повідомлялося, що Нойок не проти змінити українське громадянство на білоруське.

Нагадаємо, що українець Нойок вдруге поспіль став найкращим гравцем року в мінському Динамо.