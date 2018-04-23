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68 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.04.2018 21:16
Нойок забив перший гол у сезоні за мінське Динамо. ВІДЕО
|Олександр Нойок
Півзахисник Динамо Мінськ Олександр Нойок забив гол у матчі чемпіонату Білорусі проти Гомеля (2:1).
Українець відкрив рахунок у матчі ударом зі штрафного.
Раніше повідомлялося, що Нойок не проти змінити українське громадянство на білоруське.
Нагадаємо, що українець Нойок вдруге поспіль став найкращим гравцем року в мінському Динамо.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій