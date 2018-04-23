Барселона виграла Юнацьку лігу УЄФА, здолавши Челсі

Іспанська Барселона виграла Юнацьку лігу УЄФА (U-19).

У фінальному матчі, який відбувся у Швейцарії, каталонці здолали одноліток лондонського Челсі.

Нагадаємо, що Барселона може залишитися без головного тренера.

Юнацька ліга УЄФА

Фінал

23 квітня

Челсі (U-19) – Барселона (U-19) 0:3 (0:1, 0:2)

Голи: 0:1 – 32 Мендес, 0:2 – 51 Мендес, 0:3 – 90 Абель Руїс.