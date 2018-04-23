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179 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.04.2018 21:37
Барселона виграла Юнацьку лігу УЄФА, здолавши Челсі
Іспанська Барселона виграла Юнацьку лігу УЄФА (U-19).
У фінальному матчі, який відбувся у Швейцарії, каталонці здолали одноліток лондонського Челсі.
Нагадаємо, що Барселона може залишитися без головного тренера.
Юнацька ліга УЄФА
Фінал
23 квітня
Челсі (U-19) – Барселона (U-19) 0:3 (0:1, 0:2)
Голи: 0:1 – 32 Мендес, 0:2 – 51 Мендес, 0:3 – 90 Абель Руїс.
Победители Юношеской лиги УЕФА 💪💪💪— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 23 апреля 2018 г.
2014 Барселона 🏆
2015 Челси 🏆
2016 Челси 🏆
2017 Зальцбург 🏆
2018 Барселона 🏆 pic.twitter.com/MSFbhNz7e5
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