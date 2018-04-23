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23.04.2018  22:34

Голкіпер Олімпіка прокоментував можливий перехід у Зорю

Заурі Махарадзе

Воротар донецького Олімпіка Заурі Махарадзе вперше чує про перехід до луганської Зорі.

Про це повідомляє спортарена.

"Щодо того, що пишуть, нічого не знаю - сам учора тільки прочитав. Зараз поки рано говорити про такі речі, поживемо - побачимо", - сказав гравець.

"Так, ми з керівництвом Олімпіка вже говорили про моє майбутнє в команді. І домовилися, що якщо у мене не буде хороших пропозицій від інших клубів, то влітку, після закінчення сезону, повернемося до цієї розмови", - пояснив Махарадзе.

Нагадаємо, що взимку Махарадзе пророкували перехід у великий клуб.





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