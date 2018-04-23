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89 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.04.2018 22:34
Голкіпер Олімпіка прокоментував можливий перехід у Зорю
|Заурі Махарадзе
Воротар донецького Олімпіка Заурі Махарадзе вперше чує про перехід до луганської Зорі.
Про це повідомляє спортарена.
"Щодо того, що пишуть, нічого не знаю - сам учора тільки прочитав. Зараз поки рано говорити про такі речі, поживемо - побачимо", - сказав гравець.
"Так, ми з керівництвом Олімпіка вже говорили про моє майбутнє в команді. І домовилися, що якщо у мене не буде хороших пропозицій від інших клубів, то влітку, після закінчення сезону, повернемося до цієї розмови", - пояснив Махарадзе.
Нагадаємо, що взимку Махарадзе пророкували перехід у великий клуб.
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