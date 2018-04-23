Екс-гравець ФК Москва: Іноді я навмисне злив Блохіна, мене веселило, як він сердиться

Ектор Бракамонте

Колишній форвард ФК Москва Ектор Бракамонте любив лоскотати нерви Олегу Блохіну.

Про це футболіст розповів Чемпіонату.

"До Блохіна я відчував суперечливі почуття, від любові до ненависті. Мене веселило, як він сердиться, і іноді я навмисне його злив", - сказав екс-футболіст.

"У нас траплялися розбіжності, але в роботі ми були об'єднані спільною метою і завжди прагнули вперед – кожен по-своєму. Як би там не було, я дуже поважаю цю людину", - додав Бракамонте.

Нагадаємо, що Блохін очолював ФК Москва у 2008 році.

Раніше повідомлялося, що Лобановський і Блохін стануть героями нового українського фільму.