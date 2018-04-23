Стало відомо, чи викупить Депориво Коваля у Динамо

Максим Коваль

Іспанський Депортиво не буде викуповувати контракт Максима Коваля з київського Динамо.

Про це повідомляє Gol Digital.

Депортиво орендував українця в січні, за три місяці Коваль провів один матч, у якому отримав червону картку на 39-й хвилині.

У іспанського клубу є право викупу контракту воротаря, але вони не будуть його використовувати.

Контракт Коваля з Динамо закінчується 30 червня 2020 року, пише Трибуна.

Нагадаємо, що Коваль очолив рейтинг найпровальніших зимових трансферів в Іспанії за версією місцевого ЗМІ.