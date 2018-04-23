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316 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.04.2018 23:16
Стало відомо, чи викупить Депориво Коваля у Динамо
|Максим Коваль
Іспанський Депортиво не буде викуповувати контракт Максима Коваля з київського Динамо.
Про це повідомляє Gol Digital.
Депортиво орендував українця в січні, за три місяці Коваль провів один матч, у якому отримав червону картку на 39-й хвилині.
У іспанського клубу є право викупу контракту воротаря, але вони не будуть його використовувати.
Контракт Коваля з Динамо закінчується 30 червня 2020 року, пише Трибуна.
Нагадаємо, що Коваль очолив рейтинг найпровальніших зимових трансферів в Іспанії за версією місцевого ЗМІ.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій