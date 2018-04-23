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9 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.04.2018 23:42
Дженоа перемогла Верону в 34 турі чемпіонату Італії
23 квітня відбувся останній матч 34 туру італійської Серії А.
У ньому Дженоа на своєму полі здолала Верону, яка посідає передостанню сходинку турнірної таблиці.
Нагадаємо, що напередодні Лаціо розгромив Сампдорію, а Наполі переміг Ювентус.
Чемпіонат Італії
34 тур
23 квітня
Дженоа - Верона 3:1 (1:0, 2:1)
Голи: 1:0 - 6 Медейруш, 1:1 - 64 пенальті Ромуло, 2:1 - 78 Бесса, 3:1 - 90 Пандєв
⏱ FINE PARTITA!#GenoaVerona 3⃣-1⃣ pic.twitter.com/IwhDLNi8VQ— Genoa CFC (@GenoaCFC) 23 апреля 2018 г.
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