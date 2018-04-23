Дженоа перемогла Верону в 34 турі чемпіонату Італії

23 квітня відбувся останній матч 34 туру італійської Серії А.

У ньому Дженоа на своєму полі здолала Верону, яка посідає передостанню сходинку турнірної таблиці.

Нагадаємо, що напередодні Лаціо розгромив Сампдорію, а Наполі переміг Ювентус.

Чемпіонат Італії

34 тур

23 квітня

Дженоа - Верона 3:1 (1:0, 2:1)

Голи: 1:0 - 6 Медейруш, 1:1 - 64 пенальті Ромуло, 2:1 - 78 Бесса, 3:1 - 90 Пандєв

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ