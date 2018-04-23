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30 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.04.2018 23:56
Атлетик поступився Леванте в 34 турі чемпіонату Іспанії
23 квітня відбувся єдиний матч дня у 34 турі Примери.
У ньому Атлетико Більбао на власному полі віддав три очки Леванте.
Нагадаємо, що стало відомо, чи викупить Депориво Коваля у Динамо.
Чемпіонат Іспанії
34 тур
23 квітня
Атлетик - Леванте 1:3 (1:2, 0:1)
Голи: 1:0 - 8 Рауль Гарсія, 1:1 - 42 Барді, 1:2 - 44 Барді, 1:3 - 90 Моралес
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡FINAAAAAAAAAAAAL!!!!!!!!!!!! #AthleticLevante pic.twitter.com/p1AauxVr3Z— Levante UD (@LevanteUD) 23 апреля 2018 г.
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