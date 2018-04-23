Атлетик поступився Леванте в 34 турі чемпіонату Іспанії

23 квітня відбувся єдиний матч дня у 34 турі Примери.

У ньому Атлетико Більбао на власному полі віддав три очки Леванте.

Нагадаємо, що стало відомо, чи викупить Депориво Коваля у Динамо.

Чемпіонат Іспанії

34 тур

23 квітня

Атлетик - Леванте 1:3 (1:2, 0:1)

Голи: 1:0 - 8 Рауль Гарсія, 1:1 - 42 Барді, 1:2 - 44 Барді, 1:3 - 90 Моралес

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