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226 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.04.2018 08:58
Легендарний Тотті не вірив в успіх Салаха в Ліверпулі
|Франческо Тотті і Мохамед Салах
Колишній капітан Роми Франческо Тотті здивувався, коли побачив, чого Мохамед Салах досяг у Ліверпулі.
Про це італієць сказав перед матчем 1/2 фіналу ЛЧ Ліверпуль - Рома.
"У цьому сезоні я бачив багато ігор Ліверпуля, тому що Салах тепер грає там. Я стежив за ним. Упевнений, що гра буде жорсткою. Мене деякою мірою здивувало, що Салах досяг успіху в першому ж сезоні за Ліверпуль", - цитує Тотті Sky Sports.
Салах влітку 2017 року перейшов із Роми до Ліверпуля.
Нагадаємо, що Салах став гравцем року в АПЛ.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій