Легендарний Тотті не вірив в успіх Салаха в Ліверпулі

Франческо Тотті і Мохамед Салах

Колишній капітан Роми Франческо Тотті здивувався, коли побачив, чого Мохамед Салах досяг у Ліверпулі.

Про це італієць сказав перед матчем 1/2 фіналу ЛЧ Ліверпуль - Рома.

"У цьому сезоні я бачив багато ігор Ліверпуля, тому що Салах тепер грає там. Я стежив за ним. Упевнений, що гра буде жорсткою. Мене деякою мірою здивувало, що Салах досяг успіху в першому ж сезоні за Ліверпуль", - цитує Тотті Sky Sports.

Салах влітку 2017 року перейшов із Роми до Ліверпуля.

Нагадаємо, що Салах став гравцем року в АПЛ.