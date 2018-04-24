Коноплянка потрапив одразу в дві символічні збірні Бундесліги

Євген Коноплянка забиває гол

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка потрапив до символічних збірних 31 туру Бундесліги за версією різних порталів.

Про це повідомляє Команда №1.

Дії українця в матчі з Кельном (2:2) відзначив Kicker i Transfermarkt.

Нагадаємо, що в 31 турі чемпіонату Німеччини Коноплянка забив гол і зробив асист.

Пізніше українець заявив, що Шальке заслуговував на перемогу в протистоянні з Кельном.

Transfermarkt