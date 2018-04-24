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488 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.04.2018 09:19
Коноплянка потрапив одразу в дві символічні збірні Бундесліги
|Євген Коноплянка забиває гол
Півзахисник Шальке Євген Коноплянка потрапив до символічних збірних 31 туру Бундесліги за версією різних порталів.
Про це повідомляє Команда №1.
Дії українця в матчі з Кельном (2:2) відзначив Kicker i Transfermarkt.
Нагадаємо, що в 31 турі чемпіонату Німеччини Коноплянка забив гол і зробив асист.
Пізніше українець заявив, що Шальке заслуговував на перемогу в протистоянні з Кельном.
|Transfermarkt
|Kicker
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Шеф-редактор: Дмитро Копій