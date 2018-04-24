Президент Інгульця продиктував свій номер телефону, щоб йому дзвонили у випадку нечесного арбітражу

Олександр Поворознюк

Президент першолігового Інгульця Олександр Поворознюк переконує, що його команда не працює з арбітрами.

Про це повідомляє Футбол 24.

"Усі знають, що я ніколи не мотивував арбітрів. Саме тому дивують звинувачення з боку Волині на нашу адресу після матчу 29-го туру (1:0), які підозрюють мене і тренерський штаб команди у змові з арбітрами. Саме цим, а не майстерністю наших футболістів, вони аргументують ті 13 пенальті, які ми били в цьому сезоні", - розповів функціонер.

"Хочу попросити вболівальників: перш ніж заявляти на форумах те, що Інгулець незаслужено отримує право на пробиття пенальті, придивіться до кожного подібного моменту. Так, я часто критикую Комітет арбітрів ФФУ, але це конструктивна критика, і комітет робить свою справу. Якщо б арбітри помилялися на нашу користь, то відбували б дискваліфікацію за свої помилки", - зауважив президент Інгульця.

"Я пишаюся першою командою Інгульця, пишаюсь тренерським штабом, який дуже грамотно і кваліфіковано працює з футболістами. Якщо хтось скаже, що ми поступаємося комусь в класі, то таку людину я назву некваліфікованою. Можливо, якщо хтось має іншу інформацію, або готовий довести зворотнє, то будь-ласка. Я відкритий для діалогу. Мій телефон 067-377-77-77", - сказав Поворознюк.

Нагадаємо, що Поворознюк збирається вивести Інгулець в Лігу Європи.