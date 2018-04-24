Молодий лідер Динамо відновився після травми

Микола Шапаренко

19-річний півзахисник киян Микола Шапаренко вже працює в загальній групі.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

Микола Шапаренко вже тренується практично без обмежень і разом з усіма готується до матчу 29 туру чемпіонату України з полтавською Ворсклою, який відбудеться в неділю, 29 квітня.

Нагадаємо, що Шапаренко травмував ключицю в 26 турі УПЛ проти Зорі.