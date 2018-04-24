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534 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.04.2018 09:53
Молодий лідер Динамо відновився після травми
|Микола Шапаренко
19-річний півзахисник киян Микола Шапаренко вже працює в загальній групі.
Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.
Микола Шапаренко вже тренується практично без обмежень і разом з усіма готується до матчу 29 туру чемпіонату України з полтавською Ворсклою, який відбудеться в неділю, 29 квітня.
Нагадаємо, що Шапаренко травмував ключицю в 26 турі УПЛ проти Зорі.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій