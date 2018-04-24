Олімпік продовжив контракт із захисником

Ігор Снурніцин / ФК Олімпік

Донецький Олімпік підписав нову угоду 18-річним захисником Ігорем Снурніциним.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт розраховий на п'ять років.

Молодий вихованець академії донецького Олімпіка став залучатись до виступів за основну команду в 2018 році, до цього погравши за молодіжку донеччан.

Варто відзначити, що в цьому сезоні Снурніцин пограв у чемпіонатах U-19 та U-21, також зіграв за молодіжну збірну України та провів два поєдинки в межах УПЛ.

Нагадаємо, що захисник Олімпіка розірвав контракт з клубом після перевірки на детекторі брехні.