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97 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.04.2018 10:35
Олімпік продовжив контракт із захисником
|Ігор Снурніцин / ФК Олімпік
Донецький Олімпік підписав нову угоду 18-річним захисником Ігорем Снурніциним.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Контракт розраховий на п'ять років.
Молодий вихованець академії донецького Олімпіка став залучатись до виступів за основну команду в 2018 році, до цього погравши за молодіжку донеччан.
Варто відзначити, що в цьому сезоні Снурніцин пограв у чемпіонатах U-19 та U-21, також зіграв за молодіжну збірну України та провів два поєдинки в межах УПЛ.
Нагадаємо, що захисник Олімпіка розірвав контракт з клубом після перевірки на детекторі брехні.
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