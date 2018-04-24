Тренер Руха: До нас зайшов Алієв і сказав, що ми молодці

Андрій Кікоть

Олександр Алієв привітав Рух із перемогою над Оболонь-Бровар у 29 турі Першої ліги (0:1).

Про це повідомив головний тренер винниківського клубу Андрій Кікоть.

"Я своїм хлопцям говорив, що Оболонь-Бровар вийде вмотивованою і буде битися за результат - перший тайм це і довів. У другому таймі ми внесли корективи і отримали потрібний результат. Готуємося від матчу до матчу, і намагаємося здобувати перемоги. Поки у нас це виходить. Хочеться посісти місце якомога вище", - сказав керманич.

"До нас у роздягальню прийшов Саша Алієв. Він колись грав за нашу команду і прийшов нас підтримати, ми йому вдячні за це. Зайшов до нас і сказав, що ми молодці", - розповів наставник Руха.

"Робота в Русі? У структуру клубу його не беремо, та й не до мене це запитання, а до керівництва", - пояснив Кікоть на прес-конференції.

Нагадаємо, що президент Руха зробив скандальну заяву щодо арбітра у Першій лізі.