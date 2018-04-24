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404 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.04.2018 11:20
Куарежма познущався над захисником і забив шикарний гол зі штрафного в чемпіонаті Туреччини. ВІДЕО
Пів
|Рікарду Куарежма
захисник Бешикташа Рікарду Куарежма провів хороший матч у 30 турі чемпіонату Туреччини проти Єні Малатьяспора (3:1).
Португалець порадував публіку ефектним фінтом і пасом п'ятою між ніг супернику, а також відзначився зі штрафного, закрутивши м'яч під стійку.
Нагадаємо, що хавбек збірної Грузії забив класний гол у стилі Куарежми.
Livre irrepreensível de Ricardo Quaresma! pic.twitter.com/vVW1wf6pFl— Transferências ao Minuto (@transf_min) 22 апреля 2018 г.
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