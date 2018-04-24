Куарежма познущався над захисником і забив шикарний гол зі штрафного в чемпіонаті Туреччини. ВІДЕО

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Рікарду Куарежма

захисник Бешикташа Рікарду Куарежма провів хороший матч у 30 турі чемпіонату Туреччини проти Єні Малатьяспора (3:1).

Португалець порадував публіку ефектним фінтом і пасом п'ятою між ніг супернику, а також відзначився зі штрафного, закрутивши м'яч під стійку.

Нагадаємо, що хавбек збірної Грузії забив класний гол у стилі Куарежми.