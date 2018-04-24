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236 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.04.2018 11:40
Вацко: Карпати - найсильніші серед усіх команд нижньої шістки
|Віктор Вацко
Львівські Карпати останнім часом демонструють хороший футбол.
Так вважає експерт і коментатор телеканалів Футбол 1/2 Віктор Вацко.
"По грі Карпати сильніші, за всі команди нижньої шістки чемпіонату. Після поразки від Олімпіка з рахунком 0:3 вони дійсно змінилися. Звичайно, результат – найважливіше, особливо, коли команда веде боротьбу за виживання", - сказав фахівець.
"Але Карпати грають у хороший, змістовний футбол. Не можна сказати, що в цьому матчі львів'яни створили велику кількість моментів, але більшість створеного вони реалізували. Мені це подобається. Команда змінилася і має цікавий вигляд", - цитує Вацка footballua.tv.
Нагадаємо, що на думку тренера Карпат, клуб демонструє те, що подобажться трибунам.
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