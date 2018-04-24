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24.04.2018  14:45

Зарплата буде: футболістам Ворскли поставили умову, за якої виплатять усі борги

 

Керівництво полтавської Ворскли збирається найближчим часом погасити усі борги по зарплаті перед футболістами.

Проте, за інформацією СпортАрена, біло-зелені отримають усі гроші у випадку, якщо вони здобудуть бронзу першості УПЛ-2017/18. 

Таку обіцянку керівництво дало у першій частині весняного сезону, тому успіхи команди Василя Сачка можливо частково пов'язані саме із цим фактом. 

Цікаво, що заяви топ-менеджерів стосувалися у першу чергу тренерського штабу та гравців, а от персоналу прийдеться почекати. 

Також видання стверджує, що керівництво Ворскли мотивоване ще й тим, що клуб можуть не допустити у єврокубки, якщо будуть якісь борги перед футболістами. 

Нагадаємо, у 28-му турі Ворскла поступилася Шахтарю 2:4, проте все ще полтавці йдуть третіми й випереджають Зорю на 4 залікових бали.  





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