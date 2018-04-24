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321 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]24.04.2018 14:59
Україна - Словаччина: у ФФУ затвердили місце проведення матчу Ліги націй УЄФА
|Арена-Львів
Стало відомо, де збірна України зіграє проти Словаччини у рамках 2-го туру Ліги націй УЄФА.
Так, у першому домашньому поєдинку турніру українська команда прийматиме суперника 9 вересня на Арені-Львів, повідомили у ФФУ.
Час початку гри ще не визначено.
Додамо, що це буде перша гра національної команди в Україні у 2018 році, адже усі товариські матчі до цього часу підопічні Андрія Шевченка гратимуть за межами країни.
Як відомо, матч відбудеться за порожніх трибун через санції УЄФА.
Нагадаємо, що до цього протистояння українці на виїзді зіграють проти Чехії 6 вересня. А 16 жовтня синьо-жовті у Харкові прийматимуть словаків.
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