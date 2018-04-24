Ліверпуль - Рома: прогноз букмекерів на перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

24 квітня матчем Ліверпуль - Рома стартує розіграш 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18.

Фаворитом цього протистояння буде англійська команда, вважають букмекери.

Так, на Ліверпуль можна поставити із коефіцієнтом 1,50, тоді як перемога гостей котирується із показником 6,50, а нічийний результат - 4,50.

Нагадаємо, що гра розпочнеться о 21:45. Матч-відповідь відбудеться у Римі 2 травня.

Як відомо в іншому матчі півфіналу Реал зійдеться із Баварією. Перший поєдинок у цій парі відбудеться у Мюнхені 25 квітня, матч-відповідь - 1 травня у Мадриді.

Раніше повідомлялося, що легенда Рома Франческо Тотті не вірив в успіх нинішнього лідера Ліверпуля Мо Салаха.

Також раніше стало відомо, що Салах став гравцем сезону-2017/18 в АПЛ.